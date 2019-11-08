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У Німеччині планують заборонити пластикові пакети

"Тепер ми можемо закріпити цей успіх забороною"
Міністр довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце заявила, що її відомство працює над законодавчою базою для заборони використання пластикових пакетів.
У Німеччині планують заборонити пластикові пакети Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Моє міністерство наразі працює над законодавчим регулюванням заборони пластикових пакетів", - зазначила міністр, повідомляє "Укрінформ".

Шульце заявляє про успішність добровільної угоди з підприємствами від 2016 року про зменшення використання пластикових пакетів. "Тепер ми можемо закріпити цей успіх забороною", - наголосила міністр.

Відповідно до умов добровільної угоди, німецькі супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові пакети. Тепер міністр планує домогтися ще однієї угоди, яка передбачатиме скорочення використання пластикових упаковок, зокрема для фруктів та овочів.

Нагадаємо, що Канада оголосила, що заборонить використання одноразового пластику з 2021 року, аби врятувати океани від забруднення.

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