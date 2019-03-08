У Німеччині понад 100 людей заразилися туберкульозом в одній школі

У чотирьох людей виявили активну форму хвороби, їх відправили на лікування

У німецькому місті Бад-Шенборн 109 учнів і співробітників місцевої школи заразилися збудниками туберкульозу.

Усе почалося з того, що активну форму хвороби виявили у двох учнів різних шкіл. Після цього в Бад-Шенборн пройшли перевірки. Збудники туберкульозу знайшли у 109 людей, 58 із них - учні восьмого класу, повідомляє Deutsche Welle.

У чотирьох людей виявили активну форму хвороби, їх відправили на лікування. У решти - прихована форма туберкульозу. При ній людина не хвора і не може заразити інших.

Місцева влада звернула увагу на те, що туберкульоз виліковний, а інфікованість не означає, що людина обов'язково захворіє.

Нагадаємо, що американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.