CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ німецькому місті Бад-Шенборн 109 учнів і співробітників місцевої школи заразилися збудниками туберкульозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині понад 100 людей заразилися туберкульозом в одній школі
У чотирьох людей виявили активну форму хвороби, їх відправили на лікування
Фото: з відкритих джерел
Усе почалося з того, що активну форму хвороби виявили у двох учнів різних шкіл. Після цього в Бад-Шенборн пройшли перевірки. Збудники туберкульозу знайшли у 109 людей, 58 із них - учні восьмого класу, повідомляє Deutsche Welle.
У чотирьох людей виявили активну форму хвороби, їх відправили на лікування. У решти - прихована форма туберкульозу. При ній людина не хвора і не може заразити інших.
Місцева влада звернула увагу на те, що туберкульоз виліковний, а інфікованість не означає, що людина обов'язково захворіє.
Нагадаємо, що американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.
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