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Ученим вперше вдалось знищити ВІЛ у всьому геномі мишей

Учені використовували препарат повільної дії під назвою ART LASER, який полює за вірусом
Американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.
Ученим вперше вдалось знищити ВІЛ у всьому геномі мишей Фото: з вільних джерел

Згідно з інформацією, ця методика може стати основою для створення перших універсальних ліків проти ВІЛ у людей. Утім, для підтвердження цього необхідно провести дослідження за участю людини, які заплановані на наступне літо, повідомляє MedikForum.

Так, вчені використовували препарат повільної дії під назвою ART LASER, який полює за вірусом. А перед його застосуванням вони скористалися програмою CRISPR Cas9 для редагування геному.

Цей двоступеневий підхід виявився успішним, оскільки він дозволив повністю видалити ВІЛ з цілого геному у трьох лабораторних мишей.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує розраховувати тарифи на послуги з догляду та підтримки пацієнтів, що живуть з ВІЛ, виходячи з витрат людино-годин на одного одержувача таких послуг.

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03 07 2019 19:48
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