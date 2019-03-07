Ученим вперше вдалось знищити ВІЛ у всьому геномі мишей

Учені використовували препарат повільної дії під назвою ART LASER, який полює за вірусом

Американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.

Згідно з інформацією, ця методика може стати основою для створення перших універсальних ліків проти ВІЛ у людей. Утім, для підтвердження цього необхідно провести дослідження за участю людини, які заплановані на наступне літо, повідомляє MedikForum.

Так, вчені використовували препарат повільної дії під назвою ART LASER, який полює за вірусом. А перед його застосуванням вони скористалися програмою CRISPR Cas9 для редагування геному.

Цей двоступеневий підхід виявився успішним, оскільки він дозволив повністю видалити ВІЛ з цілого геному у трьох лабораторних мишей.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує розраховувати тарифи на послуги з догляду та підтримки пацієнтів, що живуть з ВІЛ, виходячи з витрат людино-годин на одного одержувача таких послуг.