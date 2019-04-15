МОЗ розробить тарифи на послуги з догляду за пацієнтами з ВІЛ
Відповідний проект наказу МОЗ розміщено на сайті відомства для громадського обговорення в рамках підготовки переходу від донорського (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією) до державного фінансування цих послуг, інформує "Інтерфакс-Україна".
Тарифи на послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, будуть розраховані для закладів охорони здоров'я будь-якої організаційно-правової форми.
У тому числі для:
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комунальних некомерційних підприємств і фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики та забезпечують медичне обслуговування населення;
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а також для неурядових організацій, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, благодійних організацій і суб'єктів підприємницької діяльності.
Тариф також розрахують на послуги з профілактики ВІЛ.
Згідно з пояснювальною запискою до проекту наказу, заходи і програми з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та профілактики ВІЛ груп підвищеного ризику понад 15 років упроваджуються виключно за кошти міжнародних організацій. Витрати на їх реалізацію - як у цілому, так і на окремі послуги - розраховуються за принципами і тарифами, що відповідають політиці донора.
"При переході від донорського (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) до державного фінансування необхідне законодавче врегулювання підходів до формування цін і визначення тарифів на відповідні послуги, що дозволить забезпечити раціональне планування та цільове використання коштів державного бюджету" , - зазначено в проекті наказу.
Нагадаємо, в березні 2019 року вченим вдруге в історії медицини вдалося домогтися ремісії в пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Ремісія трапилася після пересадки кісткового мозку від донора з мутацією, яка блокує взаємодію вірусу з рецептором.
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