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МОЗ розробить тарифи на послуги з догляду за пацієнтами з ВІЛ

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Міністерство охорони здоров'я пропонує розраховувати тарифи на послуги з догляду та підтримки пацієнтів, що живуть з ВІЛ, виходячи з витрат людино-годин на одного одержувача таких послуг.
МОЗ розробить тарифи на послуги з догляду за пацієнтами з ВІЛ Фото: obozrevatel.com

Відповідний проект наказу МОЗ розміщено на сайті відомства для громадського обговорення в рамках підготовки переходу від донорського (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією) до державного фінансування цих послуг, інформує "Інтерфакс-Україна".

Тарифи на послуги з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, будуть розраховані для закладів охорони здоров'я будь-якої організаційно-правової форми.

У тому числі для:

  • комунальних некомерційних підприємств і фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики та забезпечують медичне обслуговування населення;

  • а також для неурядових організацій, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, благодійних організацій і суб'єктів підприємницької діяльності.

Тариф також розрахують на послуги з профілактики ВІЛ.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту наказу, заходи і програми з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та профілактики ВІЛ груп підвищеного ризику понад 15 років упроваджуються виключно за кошти міжнародних організацій. Витрати на їх реалізацію - як у цілому, так і на окремі послуги - розраховуються за принципами і тарифами, що відповідають політиці донора.

"При переході від донорського (переважно за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) до державного фінансування необхідне законодавче врегулювання підходів до формування цін і визначення тарифів на відповідні послуги, що дозволить забезпечити раціональне планування та цільове використання коштів державного бюджету" , - зазначено в проекті наказу.

Нагадаємо, в березні 2019 року вченим вдруге в історії медицини вдалося домогтися ремісії в пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Ремісія трапилася після пересадки кісткового мозку від донора з мутацією, яка блокує взаємодію вірусу з рецептором.

 
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15 04 2019 19:54
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