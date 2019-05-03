Друга в історії людина вилікувалася від ВІЛ, - вчені

Обидва пацієнти лікувалися за допомогою стовбурових клітин від донорів з рідкісною генетичною мутацією, відомою як CCR5-delta 32, носії якої резистентні до ВІЛ

Згідно з дослідженням друга людина в історії досягла тривкої ремісії вірусу ВІЛ-1.

Дослідження буде опубліковане у вівторок у журналі "Nature", повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що ця особа (її називають “лондонський пацієнт”) перебуває у ремісії вже 18 місяців, відколи перестав приймати антиретровірусні препарати.

Перший випадок подолання вірусу імунодефіциту людини був зафіксований десять років тому (це так званий "берлінський пацієнт").

Обидва пацієнти лікувалися за допомогою стовбурових клітин від донорів з рідкісною генетичною мутацією, відомою як CCR5-delta 32, носії якої резистентні до ВІЛ.

"Досягнувши ремісії у другого пацієнта із застосуванням схожого підходу, ми довели, що "берлінський пацієнт" не був аномалією, і ці лікувальні підходи справді знищили ВІЛ у цих двох людей", - наводить видання слова Равіндри Гупти, головного автора дослідження та професора відділення інфектології та імунології в Університетському коледжі Лондона.

Про "лондонського пацієнта" відомо, що це британець, у якого діагностували ВІЛ 2003 року і який розпочав антиретровірусну терапію 2012-го. Пізніше у нього виявили лімфому та він пройшов курс хіміотерапії. Після завершення цього курсу 2016 року йому трансплантували стовбурові клітини, і пацієнт продовжив курс антиретровірусної терапії ще протягом 16 місяців. Аби перевірити, чи вилікуваний ВІЛ, британець перервав лікування, і за 18 місяців дослідження не виявляє вірус у достатній для розпізнання кількості.

Доктор Гупта додав, що використаний лікувальний метод не підходить усім пацієнтам, однак він дає надію на розробку нових стратегій лікування, включно з генетичною терапією.

Нині близько 37 мільйонів людей у світі живуть із вірусом імунодефіциту людини.

Додамо, що в Україні вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані майже 244 тисяч громадян.