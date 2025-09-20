За свідченнями джерел, інфіковані бійці мають маркувальні пов'язки (мітки), які відрізняють їх від інших військовослужбовців; за даними, рівень їхнього забезпечення не відрізняється від інших частин і залишається низьким.

росія сформувала бойові підрозділи із солдатів, заражених ВІЛ, гепатитом та іншими інфекційними хворобами, і направила їх на фронт поблизу Покровська.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані Українського центру безпеки та співробітництва (USCC) та інші джерела.

За інформацією USCC, "інфіковані підрозділи" помічені на передовій у районі Покровська, де тривають запеклі бої. Виконавчий директор USCC Дмитро Жмайло зазначив, що такі підрозділи брали участь у штурмових діях із півдня та південного заходу, а також під час спроб прориву через село Звєрєво. Йдеться про формування в складі 1435-го і 1437-го мотострілецьких полків, котрі входять відповідно до 27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад.

За свідченнями джерел, інфіковані бійці мають маркувальні пов'язки (мітки), які відрізняють їх від інших військовослужбовців; за даними, рівень їхнього забезпечення не відрізняється від інших частин і залишається низьким.

Телекомпанія наголошує, що застосування підрозділів із хворими солдатами стало ще одним показником погіршення ситуації з охороною здоров’я в російській армії: у військах росте кількість випадків ВІЛ, гепатиту та туберкульозу. Нещодавній спалах геморагічної лихоманки в одному з підрозділів, за повідомленнями, спричинив масову тривогу; навіть контрольовані в рф ЗМІ почали говорити про «приховану епідемію» серед окупаційних сил.

Історія практики вербування інфікованих для найнебезпечніших завдань відома ще з 2022 року: тоді група «Вагнер» нібито наймала ув’язнених із ВІЛ і гепатитом, обіцяючи доступ до лікування як мотивацію. Повідомлялося, що для інфікованих каралися відмінними маркуваннями (червоні браслети для ВІЛ, білі — для гепатиту). На думку експертів, перехід такої практики у структури регулярної армії свідчить про системність явища. У жовтні минулого року ГУР МОУ повідомляло, що російське міністерство оборони нібито виключило гепатит C зі списку хвороб, що заважають службі — крок, який відкриває шлях для мобілізації чи вербування інфікованих.

Експерти та українські військові висловлюють занепокоєння: присутність хворих солдатів на полі бою створює додаткові ризики інфікування під час евакуації поранених, роботи з тілами загиблих та контакту з біологічними рідинами. Дмитро Жмайло підкреслив, що поширенню інфекцій, серед іншого, сприяють неналежні медичні практики — повторне використання інструментів і шприців. Наразі українські підрозділи в районі Покровська, за повідомленнями журналістів, не отримали чітких інструкцій щодо алгоритмів дій при взаємодії з пораненими противниками з відповідними маркуваннями.

Колишній полковник британської армії та фахівець із хімічної зброї Хеміс де Бреттон-Гордон у коментарі для The Telegraph назвав використання хворих бійців «свідченням відчаю» російського керівництва і заявив, що такий підхід є частиною стратегії, яка не цурається кидання людей "в м’ясорубку".

Журналісти також повідомляють про стрімке зростання кількості випадків ВІЛ серед російських військових: до кінця 2023 року ця цифра нібито становила в 20 разів більше, ніж на початку широкомасштабного вторгнення. Як наслідок, якщо блокування або недолік ліків та належної медичної опіки триватимуть, експерти попереджають про подальше погіршення епідеміологічної ситуації в лавах окупаційних сил та зростання ризиків як для самих солдатів рф, так і для персоналу, який з ними контактує.