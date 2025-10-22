Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2

22 жовтня 2025, 17:57
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
Фото: з вільного доступу
Перший випадок ВІЛ-2 виявлено в провінції Сичуань.
У китайській провінції Сичуань зареєстровано перший випадок зараження на ВІЛ-2 – рідкісний штам вірусу, який практично не зустрічається в країні.
 
Про це повідомляється в опублікованому в Chinese Journal of AIDS & STD дослідженні.
 
Зараження рідкісним штамом ВІЛ виявлено у 67-річної жінки з повіту, який входить до міського округу Мейшань. У січні вона отримала позитивний результат тесту на ВІЛ, а подальші лабораторні та генетичні дослідження підтвердили наявність вірусу ВІЛ-2, а не більш поширеного ВІЛ-1. 
 
Як зазначає видання, ВІЛ поділяється на два типи – ВІЛ-1 та ВІЛ-2. Перший є найбільш поширеним у світі і має більш високу патогенність, тоді як ВІЛ-2 передається менш ефективно і прогресує повільніше.
КитайвірусВІЛ

Останні матеріали

Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється