У Німеччині посилили вимоги до масок в аеропортах і літаках

У Німеччині посилили вимоги до захисних масок, які потрібно носити в аеропортах і на борту низки авіакомпаній, йдеться на сайті Федеральної асоціації німецької авіаційної промисловості, яка об'єднує найбільші авіакомпанії країни.

За новими правилами, з 1 лютого, дозволено лише хірургічні маски, маски FFP2 або респіратори KN95 / N95 без клапана. Тканинні гігієнічні маски вважаються недостатньою мірою і заборонені, так само як і будь-які інші способи прикрити ніс і рот - шарфом, шаллю або іншою тканиною. Використання захисних лицьових щитків також заборонено. Вимоги носити ці види масок поширюється на всіх мандрівників старше шести років, пише "Інтерфакс-Україна".

Обмеження діють у всіх аеропортах країни і на борту літаків компаній Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss і TUIfly. Правила поширюються як на рейси до Німеччини, так і на польоти з країни. Маски повинні приносити самі пасажири.

Німецькі авіакомпанії ухвалили таке рішення слідом за розпорядженням уряду Німеччини від 19 січня про обов'язкове носіння медичних масок і респіраторів типу FFP2 і KN95 у громадському транспорті і магазинах. Це дозволить створити для пасажирів "єдині правила на всіх етапах подорожі", йдеться в повідомленні асоціації.

Жорсткість правил пов'язано з першими випадками зараження більш заразним, "британським" штамом коронавірусу в Німеччині: цей варіант вірусу вперше в країні виявили у жінки в Баден-Вюртемберзі в кінці грудня.

В кінці січня через "британський" штам вірусу жителів сусідньої з Німеччиною Австрії зобов'язали носити респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2 замість звичайних тканинних масок в магазинах або в громадському транспорті, а соціальну дистанцію збільшили до 2 м.

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