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У Німеччині пояснили скандал навколо "гітлерівських пенсій" в Бельгії

Розмір цієї допомоги в Бельгії та Нідерландах складає близько 330 євро на місяць
Крайовий союз Рейнських земель (LVR) повідомив, що німці у Нідерландах і Бельгії отримують доплати згідно з ухваленим у 1950 році федеральним законом "Про забезпечення постраждалих у війні" (BVG).
У Німеччині пояснили скандал навколо "гітлерівських пенсій" в Бельгії Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Бельгійські депутати минулого тижня занепокоїлись у зв’язку з тим, що 27 літніх бельгійців або їхніх спадкоємців досі отримують додаткову пенсію з Берліна, нібито призначену нацистським лідером Адольфом Гітлером, пише DW.

У LVR пояснили, що сам факт служби у Вермахті або підрозділах "Ваффен-СС" не є підставою для отримання таких виплат. Заявку на доплату за законом можуть подати постраждалі від бойових дій у Другій світовій війні на території Німеччини або окупованих нею країн. Закон не виключає отримання таких виплат колишніми есесівцями.

"Членство в СС є причиною для підозр, але не веде до автоматичного відкликання допомоги. У кожному окремому випадку має бути доведено, що людина своїми діями вчинила злочин проти основ людяності або принципів правової держави", - зазначили в організації.

За даними LVR на кінець 2018 року, в Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 осіб, 14 з них були громадянами Німеччини. В організації також додали, що стосовно бельгійських одержувачів допомоги у 2018 році вже була проведена додаткова перевірка на предмет підстав для відкликання виплат. "У жодному з випадків не було виявлено таких причин", - додали в LVR.

У Нідерландах доплати отримують 34 людини, 22 з них - німці. У Федеральному міністерстві праці та соцзабезпечення Німеччини запевнили, що ніхто з одержувачів допомоги за відповідним законом в Бельгії не служив в "Ваффен-СС".

Розмір цієї допомоги в Бельгії та Нідерландах складає близько 330 євро на місяць.

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27 02 2019 21:20
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