У Німеччині припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT

RT DE Productions, яка постачала контент пропагандистському телеканалу RT DE, що вів мовлення з москви німецькою мовою, оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині.

Компанія RT DE Productions, яка постачала новинний контент сайту і телеканалу RT DE, що вів мовлення з москви німецькою мовою, 3 лютого оголосила про припинення журналістської діяльності в Німеччині, повідомляє DW.

Компанія, що базується в Німеччині, зіткнулася "з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб", йдеться в заяві телеканалу.

Німецькомовний телеканал RT DE було запущено 16 грудня 2021 року з трансляцією через супутник та інтернет. На сайті RT DE було зазначено, що цілодобове мовлення в Німеччині розпочато за ліцензією на кабельне і супутникове мовлення, виданою в Сербії. За тиждень після запуску, 22 грудня, канал зняв із мовлення через європейські супутники Європейський оператор супутникового зв'язку за запитом німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург (MABB).

Пізніше, 2 лютого 2022 року, Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- і телепрограм у Німеччині - заборонила мовлення RT DE у ФРН, пояснивши це рішення тим, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного "Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині". Телеканал RT DE "не може посилатися ні на який інший легітимний європейський дозвіл", зазначалося в рішенні ZAK.

Рада ЄС 1 березня 2022 року ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання війни проти України, що загрожує громадському порядку і безпеці Євросоюзу.

Нагадаємо, пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції.