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У Німеччині розпочалося тестування нової гаубиці, першим замовником якої стала Україна

07 лютого 2023, 15:49
У Німеччині розпочалося тестування нової гаубиці, першим замовником якої стала Україна
джерело wikipedia
У Бундесвері почалися випробування нової самохідної артилерійської установки RCH 155. Її першим замовником стала Україна.

По це пише Welt.

RCH 155 схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, але розміщена на колісній машині Boxer. Німеччина разом із Нідерландами поставила в Україну 14 одиниць Panzerhaubitze. Зараз береться курс на закупівлю наступного покоління гаубиць для Бундесверу.

Колісна гаубиця RCH 155, розроблена збройовою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), має унікальні можливості, оскільки їй не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це має величезні переваги, оскільки ускладнює виявлення та боротьбу.

RCH 155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів. Транспортний засіб, який важить майже 40 тонн, має вісім коліс замість двох гусениць, як у Panzerhaubitze 2000, і тому дуже мобільний на дорозі та може розвивати швидкість понад 100 км/год.

Ще в липні 2022 року Україна звернулася до Берліна з проханням про поставку сучасної гаубиці. Лише в грудні уряд ФРН дав добро на продаж. Це робить Україну першим замовником одного з найсучасніших видів німецької зброї – так само було із системами ППО Iris T. Вона вже використовується в Україні, але її немає на озброєнні Бундесверу.

Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ поїхали за кордон опановувати ППО SAMP/T-Mamba.

НімеччинаRCH-155

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