ЗДОРОВ'Я НОВИНИПоліція в німецькій землі Нижня Саксонія розслідує інцидент із заміною вакцини фізрозчином в одному з центрів щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині розслідують підміну вакцини фізрозчином
Подія не загрожує здоров'ю відвідувачів центру, підкреслили органи влади
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Співробітниця центру пояснила, що замінила ампулу з препаратом BioNTech/Pfizer, яка розбилась.
В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.
Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.
Подія не загрожує здоров'ю відвідувачів центру, підкреслили органи влади.
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26 04 2021 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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