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У Німеччині розслідують підміну вакцини фізрозчином

Подія не загрожує здоров'ю відвідувачів центру, підкреслили органи влади
Поліція в німецькій землі Нижня Саксонія розслідує інцидент із заміною вакцини фізрозчином в одному з центрів щеплення.
У Німеччині розслідують підміну вакцини фізрозчином Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Співробітниця центру пояснила, що замінила ампулу з препаратом BioNTech/Pfizer, яка розбилась.

В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.

Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.

Подія не загрожує здоров'ю відвідувачів центру, підкреслили органи влади.

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26 04 2021 11:56
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