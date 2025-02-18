У Німеччині розслідують саботаж на судні військового флоту

За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна.

Прокуратура у німецькому Ростоку, ймовірно, проводить розслідування за підозрою у диверсії проти судна військового флоту Німеччини. Інцидент стався ще у 2024 році.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна. Однак експерти виключили версію про спробу їхньої крадіжки, наразі основна версія - саботаж.

Зазначається, що цей інцидент став другим підозрілим випадком на флоті за відносно короткий проміжок часу. Адже з’ясувалося, що наприкінці 2024 року невідомі особи намагалися завдати серйозної шкоди нещодавно добудованому корвету Emden.

Тоді у його рухову систему було скинуто десятки кілограмів дрібних металевих елементів. Якби цього ніхто не помітив, вони б завдали великої шкоди під час руху і корабель виявився би виведеним з ладу на тривалий час.

У прокуратурі Ростока на запит Spiegel підтвердили, що ведуть розслідування за підозрами у диверсії, але через чутливість питання не можуть дати детальних коментарів.

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