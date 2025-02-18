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ПОЛІТИКА

У Німеччині розслідують саботаж на судні військового флоту

18 лютого 2025, 11:42
У Німеччині розслідують саботаж на судні військового флоту
Фото: з вільного доступу
За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна.

Прокуратура у німецькому Ростоку, ймовірно, проводить розслідування за підозрою у диверсії проти судна військового флоту Німеччини. Інцидент стався ще у 2024 році.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна. Однак експерти виключили версію про спробу їхньої крадіжки, наразі основна версія - саботаж. 

Зазначається, що цей інцидент став другим підозрілим випадком на флоті за відносно короткий проміжок часу. Адже з’ясувалося, що наприкінці 2024 року невідомі особи намагалися завдати серйозної шкоди нещодавно добудованому корвету Emden.

Тоді у його рухову систему було скинуто десятки кілограмів дрібних металевих елементів. Якби цього ніхто не помітив, вони б завдали великої шкоди під час руху і корабель виявився би виведеним з ладу на тривалий час. 

У прокуратурі Ростока на запит Spiegel підтвердили, що ведуть розслідування за підозрами у диверсії, але через чутливість питання не можуть дати детальних коментарів. 

Сьогодні ми повідомляли, що у ніч на 15 лютого на півночі Італії прогриміли два вибухи, після яких пошкодження виявили на нафтовому танкері SeaJewel.  Розглядається навіть терористична атака.

Німеччинафлотдиверсія

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