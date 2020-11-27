У Німеччині схвалили заборону пластикових пакетів у супермаркетах
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Уряд Німеччини підготував відповідний законопроєкт у листопаді минулого року.
Після перехідного періоду, який за наполяганням роздрібної торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15-ти до 50 мікрометрів будуть заборонені. Як правило, саме такі пакети пропонують на касах у крамницях.
Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах продажу овочів та фруктів.
В організації із захисту довкілля WWF вважають, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.
Розкритикували урядовий законопроєкт як недостатній і представники фракцій Лівої партії та Зелених у Бундестазі. Речниця з питань захисту довкілля Зелених Беттіна Гоффман заявила, що це - лише крапля в морі. За її словами, таким "мінізаконом не вдасться зупинити тренд до одноразової упаковки".
Праворадикали з "Альтернативи для Німеччини" та Вільні демократи натомість вважають заборону пластикових пакетів невиправданим втручанням у ринок без видимих переваг для довкілля.
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