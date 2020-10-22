Японець створив "їстівні" пакети, щоб захистити місцевих оленів
Таким способом чоловік хоче врятувати місцевих оленів, частина з яких з’їдає пластикові пакети, що лежать на вулицях, і помирає, повідомляє "Громадське".
Підприємець дізнався про оленя, який випадково з’їв пластикову торбу, знайдену ним у парку, і після цього помер. Це стало причиною смерті щонайменше дев’ятьох тварин у Нарі - для неї олені є символом.
Гостей та жителів міста закликають не смітити пластиковими пакетами, бо місцеві олені часто помилково приймають їх за їжу. Але Мацукава вирішив розв’язати проблему в інший спосіб - і спільно з місцевим виробником паперу створили «їстівний» папір для пакетів.
Новий вид паперу із японської перекладається як "оленячий папір". У його основі - картон для упаковок молока і рисові висівки. Як показали випробування, люди цілком безпечно можуть їсти пакети з такого паперу. А отже, каже Мацукава, й олені теж.
Бізнесмен профінансував виготовлення п’яти тисяч "їстівних" пакетів і продав їх місцевому храму й банкам у межах пілотного проєкту. У майбутньому Мацукава сподівається замінити всі пластикові пакети в місті на свої.
"Новини про смерть оленів від пластикових пакетів створюють негативний імідж - наче парк є для них кладовищем. Паперові пакети можуть захистити не лише тварин, а й імідж Нари", - вважає він.
Нара є давнім туристичним центром Японії, а історична частина міста включена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Місто розташоване за менш ніж годину їзди від столиці Токіо.
Біля монастирів і храмів Нари постійно гуляють багато оленів, які вважаються "посланцями богів". Вони не лякаються людей, а навпаки, підходять до них, просячи харчів. Тому тварини стали символом міста.
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