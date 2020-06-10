У США створили прозору деревину, яка згинається та нагадує пластик

За характеристиками, вона міцніше, безпечніше та нагадує пластик.

Про це йдеться у науковій статті дослідників, яку опублікували в журналі Advanced Functional Materials, повідомляє "Громадське".

Це "скло" майже повністю зробили з деревини рідкісного бальсового дерева. Спочатку вчені окислили сировину в спеціальній ванні для відбілювання, а потім просочили її синтетичним полімером.

Скло з деревини Фото: USDA Forest Service

Зрештою, продукт вийшов м’яким і прозорим як скло. Він нагадує пластик - здатний згинатися та краще витримувати удари.

Вчені кажуть, що така прозора деревина може краще зберігати тепло та прохолоду, ніж звичайне скло.

Крім того, виробництво такої деревини залишає невеликий вуглецевий слід у порівнянні з виготовленням звичайного скла.

Хто ще створював прозору деревину?

У 2019 році вчені зі Стокгольмського університету вже заявляли про винахід прозорої деревини. Для виготовлення такого матеріалу команда вчених використала коркове дерево, з якого був видалений лігнін - компонент, який надає матеріалу твердості й кольору. Після цього до нього додали акрил, який не розкладається і не пропускає воду.

Він заповнив крихітні пори, які залишилися після видалення лігніну, а також порожнини, через які в деревині циркулювала вода. У результаті вийшов матовий, прозорий матеріал на основі деревини.

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