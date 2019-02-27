У Німеччині судять племінника Кисельова за підготовку до війни з Україною

Німецьке видання Die Welt називає підсудного 48-річним проросійським бойовиком, не називаючи ім'я.

За інформацією російського RTVI, мова йде саме про Сергія Кисельова.

За версією слідства, він планував брати участь у війні, щоб включити до складу Росії частину української території.

При цьому сама участь у бойових діях на Донбасі не є предметом розгляду.

Баварська прокуратура звинувачує Сергія Кисельова в підготовці злочину, який загрожував державній безпеці, і в порушенні закону про контроль над зброєю.

Німецькі правоохоронці вважають, що в серпні 2014 року племінник пропагандиста проходив бойову підготовку в таборі у Санкт-Петербурзі, щоб воювати на боці так званої "ДНР".