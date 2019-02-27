У Німеччині судять племінника Кисельова за підготовку до війни з Україною
Німецьке видання Die Welt називає підсудного 48-річним проросійським бойовиком, не називаючи ім'я.
За інформацією російського RTVI, мова йде саме про Сергія Кисельова.
За версією слідства, він планував брати участь у війні, щоб включити до складу Росії частину української території.
При цьому сама участь у бойових діях на Донбасі не є предметом розгляду.
Баварська прокуратура звинувачує Сергія Кисельова в підготовці злочину, який загрожував державній безпеці, і в порушенні закону про контроль над зброєю.
Німецькі правоохоронці вважають, що в серпні 2014 року племінник пропагандиста проходив бойову підготовку в таборі у Санкт-Петербурзі, щоб воювати на боці так званої "ДНР".
За словами сторони обвинувачення, тоді він мав при собі автомат Калашникова і пістолет.
Розслідування щодо Кисельова почали в кінці 2017 року. У травні 2018 року поліція отримала європейський ордер на його арешт. Його затримали в Болгарії і депортували до Німеччини. З тих пір він перебуває під вартою.
Як писало німецьке видання Die Welt, Кисельов-молодший є німецьким громадянином і обвинувачується в "підготовці серйозного злочину проти української держави".
Німецькі журналісти також говорять, що у чоловіка, ймовірно, є або був раніше сан священика Російської православної церкви закордоном.
У соцмережах Кисельов публікував фото з чоловіками у формі, прапорами "ДНР" і Російської імперії і логотипами "православного братства", яке займається військовою підготовкою.
Фото: RTVI
Раніше, гендиректор російського державного інформагентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов розповідав, що його німецький племінник воював на Донбасі, був нагороджений там "якоюсь медаллю", а пізніше – заарештований нібито за участь в бойових діях.
Україна вже п'ять років є основною мішенню інформаційної війни з боку Росії. Так, 2018 року Україна фігурувала в 461 з 1 тис. випадків дезінформації в російських ЗМІ.
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