У Німеччині тисячі молодих людей вийшли на акцію захисту клімату

в акції біля родовища беруть участь близько 8 тисяч людей

Десятки тисяч молодих людей вийшли на міжнародну акцію протесту на захист клімату. 21 червня відбувся "центральний страйк" екологічного руху Fridays for Future з Аахена. Сьогодні, 22 червня, учасники акції перемістилися до Рейнського буровугільного басейну, що у 50 кілометрах на північний схід від Аахена.

За даними організаторів, в акції біля родовища беруть участь близько 8 тисяч людей. 21 червня, за даними поліції, в акції взяли участь близько 20 тисяч осіб. Організатори повідомили про 40 тисяч учасників, повідомляє Deutsche Welle.

До активістів Fridays for Future приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("На цьому все"), який виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну. Вони також продовжують блокувати залізничну колію, яка веде до вугільної електростанції Нойрат у місті Гревенбройх.

Поліція стягнула до Рейнського буровугільного басейну посилені наряди. По краях котловану в Гарцвайлері як запобіжний захід виставили броньовані бульдозери та водомети. Поліцейські зупинили кілька груп активістів, які намагалися проникнути на територію каньйону, застосувавши сльозогінний газ.

Напередодні, 21 червня, на саміті у Брюсселі лідери стан ЄС не змогли домовитися про створення до 2050 року умов, що виключають негативний вплив на клімат. Через заперечення східноєвропейських країн учасники зустрічі обмежилися загальною декларацією, в якій лише підтверджується принципова прихильність до мети.

Кілька місяців поспіль учасники молодіжного руху Fridays for Future проводять масові акції на захист клімату.

Нагадаємо, що за даними ООН Нині людство завдає природі шкоди більше, ніж будь коли в історії.