У Німеччині вбили 17-річного українського футболіста

Останні роки він проживав у Польщі, але приїхав до друга у Берлін.

Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак загинув у Німеччині.

Про це повідомив клуб на своїй сторінці в соцмережі Іnstagram.

"RIP. Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак 2007 року народження. Співчуття близьким і рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у дописі.

Підліток проживав у Польщі і поїхав до Німеччини начебто до знайомого.

За неофіційними даними, хлопця було убито в Берліні.

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