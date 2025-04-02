У Німеччині вбили 17-річного українського футболіста
Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак загинув у Німеччині.
Про це повідомив клуб на своїй сторінці в соцмережі Іnstagram.
"RIP. Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак 2007 року народження. Співчуття близьким і рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у дописі.
Підліток проживав у Польщі і поїхав до Німеччини начебто до знайомого.
За неофіційними даними, хлопця було убито в Берліні.
Вчора ми також писали, що в Австрії українці потрапили у ДТП.