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У Німеччині виступили проти примусової вакцинації всього населення

"Цього не буде", - сказав виконувач обов'язків міністра закордонних справ Гайко Маас
Після того як Австрія оголосила про обов’язкову вакцинацію всього населення політики з партій, які ведуть коаліційні переговори в Німеччині, виступили проти такої ідеї.
У Німеччині виступили проти примусової вакцинації всього населення Фото: pexels.com, cottonbro

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel.

"Цього не буде", - сказав виконувач обов'язків міністра закордонних справ Гайко Маас (член СДПН, яка бере участь у коаліційних переговорах) у відповідь на питання про примусову вакцинацію.

"Тому що ми не вважаємо це потрібним, тому що також вважаємо це складним з конституційної точки зору. Для певних професійних груп буде обов’язкова вакцинація, і я вважаю, що це правильно" - зазначив він.

Член Вільної демократичної партії Крістін Ашенберг-Дугнус у свою чергу сказала: "Проведення загальної обов'язкової вакцинації як загроза нікому не допоможе". На її думку, землі з високими показниками зараження мають зосередитися на розширенні програми вакцинації.

В той же час Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії і керівник ХСС, у п'ятницю висловився за загальну вимогу вакцинації. "Я вважаю, що врешті-решт нам не вдасться уникнути обов’язкової вакцинації", - сказав він.

Нагадаємо, що Австрія першою в Європі зробить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення

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20 11 2021 13:48
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