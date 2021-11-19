Австрія першою в Європі зробить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення

Зараз ми повинні подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього - перевантажені реанімації і страждання людей

Уряд Австрії анонсував запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого 2022 року, що може зробити її першою країною Європи, яка пішла на такий крок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Тривалий час в Австрії був політичний консенсус, що загального зобов’язання вакцинуватися запроваджувати не варто.

Зараз в Австрії повністю щеплені від коронавірусу близько 65% дорослого населення. Це суттєво більше, ніж в деяких східних країнах-членах ЄС, але менше, ніж у Західній Європі.

"Зараз ми повинні подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього - перевантажені реанімації і страждання людей", - заявив канцлер Александр Шалленберг.

Деталі загального обов’язку вакцинуватися, яке ще потрібно оформити юридично, поки невідомі. Федеральний канцлер допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Александр Шалленберг зазначив також, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.

На запитання про те, як уряд збирається юридично обґрунтувати своє рішення, Шалленберг відповів, що не турбується про це, та нагадав, що вакцинація від віспи теж була обов’язковою.

Також повідомляється, що підсилюючу дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.

На брифінгу, на якому оголосили про намір зробити вакцинацію обов'язковою, також оголосили про запровадження загального локдауну на 20 днів. Правила будуть однаковими для усіх жителів країни.

У четвер Австрія, населення якої складає близько 9 млн, вперше зареєструвала понад 15 тисяч заражень коронавірусом за добу, два регіони - Верхня Австрія і Зальцбург - вже тоді анонсували жорсткий локдаун з понеділка. Показник п’ятниці - 15 809 нових заражень - знову став рекордним.