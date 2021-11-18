НОВИНИУ шведсько-британській компанії AstraZeneca заявили, що "коктейль з антитіл" AZD7442 дає захист у 83% від симптоматичного захворювання на коронавірус упродовж понад шість місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
AstraZeneca заявляє, що "коктейль з антитіл" понад пів року захищає від коронавірусу
Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
При цьому захист від симптоматичного захворювання на COVID-19 упродовж понад три місяці вказується на рівні у 77%.
У компанії також додали, що "коктейль з антитіл" AZD7442 зменшує ризик важкого перебігу захворювання на коронавірус на 88%, якщо його вжити упродовж перших трьох днів після появи перших COVID-симптомів.
"Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19", – зазначив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Мене Пангалос.
Як повідомлялося, у шведсько-британській компанії AstraZeneca заявили, що "коктейль з антитіл" AZD7442 може значно зменшити ускладнення у людей, які вже захворіли на коронавірус (COVID-19).
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18 11 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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