AstraZeneca заявляє, що "коктейль з антитіл" понад пів року захищає від коронавірусу

Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19

У шведсько-британській компанії AstraZeneca заявили, що "коктейль з антитіл" AZD7442 дає захист у 83% від симптоматичного захворювання на коронавірус упродовж понад шість місяців.

При цьому захист від симптоматичного захворювання на COVID-19 упродовж понад три місяці вказується на рівні у 77%.

У компанії також додали, що "коктейль з антитіл" AZD7442 зменшує ризик важкого перебігу захворювання на коронавірус на 88%, якщо його вжити упродовж перших трьох днів після появи перших COVID-симптомів.

"Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19", – зазначив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Мене Пангалос.

Як повідомлялося, у шведсько-британській компанії AstraZeneca заявили, що "коктейль з антитіл" AZD7442 може значно зменшити ускладнення у людей, які вже захворіли на коронавірус (COVID-19).