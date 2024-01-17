ВООЗ оприлюднила дані, скільки життів вдалося врятувати в Європі завдяки щепленням від COVID-19

Йдеться про порятунок майже півтора мільйона життів.

Як показало нове дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у Європі вакцини проти коронавірусу врятували 1,4 млн життів.

Про це повідомляє ВООЗ.

Вікова група, яка отримала найбільшу користь від вакцинації проти COVID-19 – це люди старше 80 років, де смертність знизилася на 62%.

"Сьогодні в Європі понад 1,4 млн осіб – більшість з них літні – насолоджуються життям зі своїми близькими, тому що прийняли життєво важливе рішення зробити щеплення від COVID-19", - зазначив директор Європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге.

Згідно з дослідженням, вакцини проти коронавірусу знизили смертність щонайменше на 57%.

Дослідження також виявило, що без вакцинації від коронавірусу померло б близько 4 млн людей. Від початку пандемії в Європі було зареєстровано понад 277 млн підтверджених випадків захворювання і понад 2,5 млн випадків смертей.

Проте, за даними ВООЗ, в Європі все ще є COVID-19, і число випадків захворювання зростає.

"У міру того, як ми вчимося жити з COVID-19 та іншими респіраторними вірусами, для вразливих груп населення абсолютно необхідно своєчасно робити щеплення від цих захворювань", - зазначив Клюге.