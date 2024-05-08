США призупинили доставку бомб через непорозуміння між Байденом і Нетаньяху – Sky News
Про це повідомляє британський новинний канал Sky News.
Високопоставлений представник адміністрації заявив що, партія мала складатися з 1 800 бомб вагою 900 кг і 1 700 бомб вагою 225 кг.
Він додав, що США стурбовані тим, як великі бомби можуть бути використані в умовах щільної міської забудови і ще не прийняли рішення щодо того, як продовжити постачання.
В Білому домі в приватному порядку зростає занепокоєння ситуацією в Рафаху, але публічно представники адміністрації підкреслюють, що вони не вважають, що дотеперішні операції суперечать застереженням пана Байдена проти широкомасштабної операції в місті, пише видання.
6-го травня ізраїльські війська закликали мешканців Рафаху евакуюватися, після чого вдарили по цілях Хамас в місті.
З часом з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки їдуть до Рафаху, але навіть Єгипет визнав, що операція обмежена за масштабом.
А 4-го травня Ізраїль повідомив Штати про план евакуації людей з Рафаху перед початком зачистки від Хамасу.