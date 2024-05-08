США призупинили доставку бомб через непорозуміння між Байденом і Нетаньяху – Sky News

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена повідомив, що минулого тижня США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через побоювання повномасштабного нападу на Рафах.

Про це повідомляє британський новинний канал Sky News.

Високопоставлений представник адміністрації заявив що, партія мала складатися з 1 800 бомб вагою 900 кг і 1 700 бомб вагою 225 кг.

Він додав, що США стурбовані тим, як великі бомби можуть бути використані в умовах щільної міської забудови і ще не прийняли рішення щодо того, як продовжити постачання.

В Білому домі в приватному порядку зростає занепокоєння ситуацією в Рафаху, але публічно представники адміністрації підкреслюють, що вони не вважають, що дотеперішні операції суперечать застереженням пана Байдена проти широкомасштабної операції в місті, пише видання.

6-го травня ізраїльські війська закликали мешканців Рафаху евакуюватися, після чого вдарили по цілях Хамас в місті.

З часом з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки їдуть до Рафаху, але навіть Єгипет визнав, що операція обмежена за масштабом.

А 4-го травня Ізраїль повідомив Штати про план евакуації людей з Рафаху перед початком зачистки від Хамасу.