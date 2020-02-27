Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині зафіксували найнижчу смертність на дорогах за останні 60 років

Про це 27 лютого заявило Федеральне статистичне відомство ФРН
Минулого року також знизилася кількість постраждалих унаслідок аварій - на 3% до 384 тисяч осіб. Водночас загальна кількість ДТП у країні зросла на 1,9% до 2,7 мільйона випадків.
У Німеччині зафіксували найнижчу смертність на дорогах за останні 60 років Фото: з вільних джерел

Кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод у Німеччині торік була рекордно низькою, повідомляє "Економічна правда".

Про це 27 лютого заявило Федеральне статистичне відомство ФРН.

2019 року у ДТП в Німеччині загинули 3059 осіб, що на 216 або 6,6% менше, ніж роком раніше. Це також найнижчий показник за понад 60 років від початку збору статистичних даних щодо смертності на дорогах ФРН.

Минулого року також знизилася кількість постраждалих унаслідок аварій - на 3% до 384 тисяч осіб. Водночас загальна кількість ДТП у країні зросла на 1,9% до 2,7 мільйона випадків.

З січня до листопада 2019 року на понад 15% знизилася кількість загиблих унаслідок аварій водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів, проте на 32% зросла кількість загиблих у ДТП за участі водіїв електровелосипедів.

Читайте також: Майже 3,5 тисяч людей загинули у ДТП на українських дорогах у 2019 році 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2020 16:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.