Майже 3,5 тисяч людей загинули у ДТП на українських дорогах у 2019 році — патрульні

«За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину»

У 2019 році на дорогах України сталося 160 тисяч 675 аварій. З них у 26 тисячах 52 ДТП були жертви або постраждалі. Так, за рік у ДТП загинули 3 тисячі 454 людини, ще 32 тисячі 736 були травмовані.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький,передає "Громадське".

Найбільше аварій зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП.

Найбільша кількість загиблих унаслідок ДТП була у вересні — 10% від усіх загиблих у 2019 році.

Пік травматизму на дорогах спостерігали у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.

Найбільшу кількість автопригод із потерпілими реєстрували у п'ятниці та суботи (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).

«За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину», — додав Білошицький.

Серед основних причин ДТП з потерпілими такі:

перевищення безпечної швидкості руху — 8761 автопригода (34% від усіх ДТП із потерпілими);

порушення правил маневрування — 5676 (22%);

порушення правил проїзду перехресть — 2132 (8%);

недотримання дистанції — 1967 (8%);

порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

За даними патрульної поліції 5189 ДТП за рік зареєстрували через перебування водіїв у нетверезому стані. У 1216 таких ДТП з нетверезими водіями загинули 106 людей, ще 1616 осіб травмовано.

Також є інформація, що у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей. За рік в аваріях загинули 164 дитини, травмувалися ще 4435.

Для уникнення ДТП у патрульній поліції рядять дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:

Уважно стежте за дорогою, навіть якщо у вас значний водійський досвід;

Завжди дотримуйтеся дистанції, адже навіть натискаючи на гальма, система спрацьовує лише через кілька секунд.

Перетинаючи перехрестя, звертайте увагу не тільки на світлофор. Обов’язково дивіться по сторонах.

Обережно перелаштовуйтеся в сусідню смугу й спочатку переконайтеся, що вона вільна.

Не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в іншу смугу.

Перевіряйте справність автомобіля перед поїздкою: поворотників, стоп-сигналів, габаритних вогнів. Стежте за станом гуми і регулярно проходьте плановий технічний огляд.

Будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами — завжди давайте дорогу спецтранспорту.

Не відволікайтеся на телефонні розмови та інші зовнішні подразники. Завжди пристібайтеся. Робіть зупинки й відпочивайте, якщо ваша поїздка занадто довга.

Нагадаємо, що 9 січня, у Львові на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери зіткнулися автомобіль Volkswagen Transporter і Volkswagen Passat. У результаті події загинула трирічна дитина, яка їхала в легковику на задньому сидінні.