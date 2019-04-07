У Німеччині запустили мережу 5G

5G з'явилося у Берліні та Бонні 3 липня

Перші два міста Німеччини отримали доступ до покриття високошвидкісного мобільного інтернету п’ятого покоління (5G).

Зокрема, 5G з'явилося у Берліні та Бонні 3 липня. Надалі запровадити 5G планують у низці найбільших німецьких міст, зокрема у Гамбурзі, Лейпцигу та Мюнхені, а до кінця 2020 року мережа нового покоління має з'явитися у 20 найбільших містах країни, повідомляє "Громадське".

Із запровадженням мережі 5G пов'язують низку переваг для розвитку економіки. Зокрема, вона необхідна для розвитку автономного кермування автомобілем, віртуальної реальності та інших новітніх індустрій.

Для запровадження 5G у Німеччині мобільні оператори країни інвестували близько 6,5 мільярдів євро у придбання прав на користування частотами.

Нагадаємо, що британський мобільний оператор EE оголосив про запуск першої у Великобританії комерційної мережі п'ятого покоління.