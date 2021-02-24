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У Німеччині засудили до 10 років в’язниці члена "Ісламської держави"

Валаа був імамом у сумнозвісній мечеті в місті Хільдесхайм
Суд у німецькому місті Целле засудив до 10 з половиною років позбавлення волі проповідника з Іраку, якого вважають лідером прихильників "Ісламської держави" у Німеччині.
У Німеччині засудили до 10 років в’язниці члена "Ісламської держави" Фото: з вільних джерел

37-річного Абу Валаа визнали виннним у підтримці тероризму та членстві у терористичний організації, повідомляє "Європейська правда". 

Валаа був імамом у сумнозвісній мечеті в місті Хільдесхайм, яка приваблювала ісламістів з усієї країни, доки не була закрита.

Він займався вербуванням молодих людей переважно з північно-західної Німеччини для участі у бойових діях в Іраку та Сирії.

Ще троє спільників, яких судили разом з ним, отримали терміни до 8 років позбавлення волі. 

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24 02 2021 12:37
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