У Німеччині засудили до 10 років в’язниці члена "Ісламської держави"

Валаа був імамом у сумнозвісній мечеті в місті Хільдесхайм

Суд у німецькому місті Целле засудив до 10 з половиною років позбавлення волі проповідника з Іраку, якого вважають лідером прихильників "Ісламської держави" у Німеччині.

37-річного Абу Валаа визнали виннним у підтримці тероризму та членстві у терористичний організації, повідомляє "Європейська правда".

Валаа був імамом у сумнозвісній мечеті в місті Хільдесхайм, яка приваблювала ісламістів з усієї країни, доки не була закрита.

Він займався вербуванням молодих людей переважно з північно-західної Німеччини для участі у бойових діях в Іраку та Сирії.

Ще троє спільників, яких судили разом з ним, отримали терміни до 8 років позбавлення волі.

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