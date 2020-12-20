Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австрії затримали ще двох підозрюваних в причетності до теракту у Відні

Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю
У Відні затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності теракту в австрійській столиці, скоєного 2 листопада.
В Австрії затримали ще двох підозрюваних в причетності до теракту у Відні Фото: ukrinform.com

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це повідомили у прокуратурі.

Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю. Повідомляється, що сліди ДНК одного з них, 26-річного громадянина Австрії родом з Афганістану, були знайдені на зброї, якою користувався нападник. 

Протягом дня має бути ухвалення рішення про подальше тримання їх під вартою як запобіжний захід. 

Агентство AFP зазначає, що з початку розслідування за підозрою у причетності до теракту затримали вже 18 осіб, частину в Австрії, частину - у Швейцарії. 

Нагадаємо, що в Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2020 16:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.