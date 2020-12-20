В Австрії затримали ще двох підозрюваних в причетності до теракту у Відні

Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю

У Відні затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності теракту в австрійській столиці, скоєного 2 листопада.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це повідомили у прокуратурі.

Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю. Повідомляється, що сліди ДНК одного з них, 26-річного громадянина Австрії родом з Афганістану, були знайдені на зброї, якою користувався нападник.

Протягом дня має бути ухвалення рішення про подальше тримання їх під вартою як запобіжний захід.

Агентство AFP зазначає, що з початку розслідування за підозрою у причетності до теракту затримали вже 18 осіб, частину в Австрії, частину - у Швейцарії.

Нагадаємо, що в Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні