CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Відні затримали ще двох осіб, підозрюваних до причетності теракту в австрійській столиці, скоєного 2 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії затримали ще двох підозрюваних в причетності до теракту у Відні
Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю
Фото: ukrinform.com
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це повідомили у прокуратурі.
Обидва арешти здійснили ще у п’ятницю. Повідомляється, що сліди ДНК одного з них, 26-річного громадянина Австрії родом з Афганістану, були знайдені на зброї, якою користувався нападник.
Протягом дня має бути ухвалення рішення про подальше тримання їх під вартою як запобіжний захід.
Агентство AFP зазначає, що з початку розслідування за підозрою у причетності до теракту затримали вже 18 осіб, частину в Австрії, частину - у Швейцарії.
Нагадаємо, що в Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні
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20 12 2020 16:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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