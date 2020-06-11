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В Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні

За даними IGGÖ, закриття торкнеться мечеті в Відні, однак якої саме - не відомо
Таке рішення було прийняте після кризової зустрічі з главою Ісламської релігійної спільноти Австрії (IGGÖ) Умітом Вуралом.
В Австрії закриють "радикальні мечеті" після терактів у Відні Ісламський центр Відня Фото: Голос Америки

Міністри внутрішніх справ і інтеграції Австрії наказали закрити "радикальні мечеті" після нападу джихадиста у Відні в понеділок, в результаті якого загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Таке рішення було прийняте після кризової зустрічі з главою Ісламської релігійної спільноти Австрії (IGGÖ) Умітом Вуралом. Мова йде про позбавлення правового статусу і розпуск мечетей.

За даними IGGÖ, закриття торкнеться мечеті в Відні. Однак якої саме - не відомо. По всій Австрії налічується близько 350 мечетей і молитовних будинків під егідою спільноти.

IGGÖ повідомила, що одне зареєстроване при громаді об'єднання порушує її доктрину віри, а також конституцію і австрійський закон про іслам від 2015 року.

Спільнота позбавила це об'єднання юридичного статусу і повідомила про це австрійське відомство у справах релігій.

Нагадаємо, що напад у Відні здійснив 20-річний прихильник "Ісламської держави", який відсидів термін за тероризм

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06 11 2020 16:04
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