У Німеччині затвердили п'ять етапів виходу з локдауну

Влада ФРН ухвалила план виведення країни з режиму локдауну, який передбачає п’ять послідовних кроків.

Про рішення за підсумками наради з прем’єрами 16 федеральних земель, що тривала дев'ять годин, розповіла журналістам канцлер ФРН Ангела Меркель, передає кореспондент Укрінформу.

За словами канцлера, перший пункт плану вже фактично реалізовано 1 березня, коли ​​відкрилися школи та перукарні.

На другому етапі, з 8 березня, планується відкрити книгарні, магазини квітів і садові центри.

На третьому - магазини роздрібної торгівлі, музеї та зоопарки - за умови дотримання режиму 1 людина на 10 квадратних метрів.

Четвертий крок (орієнтовно з 22 березня) передбачає, що федеральні землі можуть відкрити театри, концертні зали та кінотеатри, також з обмеженнями відвідуваності. Відтоді ж зможуть відкритися веранди ресторанів, при цьому відвідувачі мають заздалегідь замовляти місце та пройти електронну реєстрацію для можливості відслідковування контактів.

П'ятий крок (5 квітня) означає дозвіл проведення спортивних заходів у приміщеннях та зібрань за участі до 50 осіб.

З наступного понеділка в регіонах, де захворюваність нижча, ніж 50 випадків на 100 тисяч населення, дозволять зустрічатися 5 людям з двох різних домогосподарств (без урахування дітей до 14 років). У місцевостях, де показник захворюваності становить 35 на 100 тисяч - до 10 людей.

У разі погіршення епідситуації передбачається "механізм екстреного гальмування": якщо тижневий рівень захворюваності перевищує 100 на 100 тисяч населення протягом 3 днів поспіль, негайно повертаються карантинні обмеження, які діяли до 8 березня.

"Ми перебуваємо в стадії переходу до нової фази пандемії… Фази, яка пов’язана з великими надіями", - заявила Меркель. Вона підкреслила, що важливо не допустити третьої хвилі та "пройти наступні кроки розумно".

"Весна-2021 буде інакшою, ніж весна-2020. У нас тепер є два помічники - вакцина та тести",- сказала глава федерального уряду.

На нараді також обговорювалася стратегія вакцинації, яку треба провести якомога швидше. Вирішено з кінця березня - початку квітня дозволити робити щеплення не лише у спеціальних центрах, а й у сімейних лікарів.

Також було ухвалено рішення - на основі висновків експертів - дозволити щеплення вакциною AstraZeneсa людям у віці понад 65 років. А з 8 березня кожен житель ФРН зможе отримувати 1 безплатний швидкий COVID-тест на тиждень. Будуть регулярно тестувати в школах і садочках, а також на підприємствах.

За попередню добу в Інститут Роберта Коха надійшли дані про 9019 нових випадків інфікування у Німеччині. Загалом з початку пандемії COVID-19 виявили у 2 460 030 мешканців країни.

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