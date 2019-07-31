У Німеччині заявили про посуху "катастрофічних масштабів"
Загалом по країні на квадратний метр у липні випало 55 літрів опадів. Це майже на третину менше від звичайної кількості - 78 літрів на квадратний метр, повідомляє DW.
Однак у деяких федеральних землях цей показник був значно меншим. Зокрема, у Саксонії-Ангальт випало 30 літрів опадів, у Бремені - 31 літр, а в Нижній Саксонії - 35 літрів.
"Три дні поспіль трималася температура 40 градусів, при цьому 25 разів було зафіксовано рекордні показники у 40 градусів та вище. Це увійде у метеорологічну книгу історії", - зазначив речник Німецької метеослужби Андреас Фрідріх, цитує агенція dpa.
Середня температура у липні в Німеччині становила 18,9 градуса, що на два градуси більше за середньорічний показник так званого еталонного періоду з 1961 по 1990 рік. Він використовується відповідно до міжнародних правил для того, щоб проводити порівняння протягом більш тривалих періодів часу.
Минулого року в Німеччині також спостерігалася посуха. Тоді відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій країні.
Нагадаємо, що аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.
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