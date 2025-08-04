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ПОЛІТИКА

У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українських біженців

04 серпня 2025, 21:58
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українських біженців
Фото: з вільного доступу
Станом на квітень 2025 року, 272 тисячі громадян України були працевлаштовані на роботах, що підпадають під систему соціального страхування.

Кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески в Німеччині, суттєво зросла за останній рік.

Про це повідомляє Zeit.

Станом на квітень 2025 року, 272 тисячі громадян України були працевлаштовані на роботах, що підпадають під систему соціального страхування. Це на 80 тисяч більше, ніж у квітні 2024 року.

Водночас, близько 701 тисячі українських біженців у Німеччині все ще отримують державну соціальну допомогу. З них 502 тисячі визнані працездатними, інші — діти до 15 років або особи пенсійного віку.

На цьому тлі з'являються заклики німецьких політиків скасувати соціальну допомогу українцям. Зокрема, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вважає, що програма Bürgergeld демотивує українців шукати роботу. Його підтримав прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер, запропонувавши переглянути підходи до соцвиплат.

У відповідь посол України у Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ці заяви, наголосивши, що українці не повинні ставати "цапами-відбувайлами" в німецьких політичних дискусіях. Він також зазначив, що виплати не є причиною для безробіття серед біженців і не становлять загрози для доходів німецьких громадян.

Німеччинавійнабіженці

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