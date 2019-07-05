У Німеччині з'явився перший електричний автобан

На будівництво конструкції з підвісними електрромережами довжиною у близько 14 км траси А5 уряд ФРН виділив 14,6 млн євро.

У федеральній землі Гессен у вівторок, 7 травня, відкрили перший електричний автобан. За відрізку шляху довжиною близько 14 кілометрів на трасі A5 між Вайтерштадті і Мёрфельденом по кілька разів на день будуть проїжджати електровантажівки різних компаній. До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять таких фур на дизелі, оснащених додатковим електромотором, повідомляють на сайті гессенського дорожнього відомства, яке координує проект, йдеться у DW.

У його реалізації задіяні також технічний університет Дармштадта і компанії Siemens Mobility і ENTEGA. Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища виділило на будівництво конструкції з підвісними електромережами 14,6 млн євро. На випробування електричного автобану, яке повинно тривати до кінця 2022 року, призначені додатково 15,3 млн євро. До теперішнього часу відомство виділило на розробку електрогрузовіков понад 70 млн євро.

Раніше випробування електровантажівок проходили на приватних дорогах, розповіла представниця міністерства Рита Шварцелюр-Зутер (Rita Schwarzelühr-Sutter). За її словами, в майбутньому планують побудувати підвісні мережі ще на двох відрізках автобанів — на землях Шлезвіг-Гольштейн і Баден-Вюртемберг.

"Вантажівки з електроприводом і струмоприймачем — це особливо ефективне рішення на шляху до нешкідливим для навколишнього середовище вантажоперевезень", — впевнена Шварцелюр-Зутер.

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