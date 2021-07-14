НОВИНИНімецький бундесвер у вівторок запустив космічне командування, завданнями якого стане спостереження за супутниками, відстеження небезпечного космічного сміття і аналіз діяльності інших країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У німецькій армії створили космічне командування
Військові "реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення і зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє агентство АР.
Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер дала старт роботі нового командування під час відвідин бази в Удемі на заході Німеччини.
Вона наголосила, що військові "реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення і зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів".
Крамп-Карренбауер зазначила, що термін "космічне командування" може викликати асоціації з романами Жюля Верна або зорельотом "Ентерпрайз", втім, за її словами, реальність "далека від такої сенсаційності".
Бундесвер має на орбіті шість супутників. Міністр зазначила, що космічні операції для Німеччини "завжди є оборонними операціями" - наприклад, щоб упевнитись у відсутності загроз для інфраструктури.
У Сполучених Штатах вже є космічне командування, роль якого полягає в проведенні таких операцій, як забезпечення супутникової навігації і зв'язку між військами та попередження про запуски ракет.
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14 07 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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