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У німецькій армії створили космічне командування

Військові "реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення і зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів
Німецький бундесвер у вівторок запустив космічне командування, завданнями якого стане спостереження за супутниками, відстеження небезпечного космічного сміття і аналіз діяльності інших країн.
У німецькій армії створили космічне командування Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє агентство АР.
 
Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер дала старт роботі нового командування під час відвідин бази в Удемі на заході Німеччини.
 
Вона наголосила, що військові "реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення і зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг і продуктів".
 
Крамп-Карренбауер зазначила, що термін "космічне командування" може викликати асоціації з романами Жюля Верна або зорельотом "Ентерпрайз", втім, за її словами, реальність "далека від такої сенсаційності".
 
Бундесвер має на орбіті шість супутників. Міністр зазначила, що космічні операції для Німеччини "завжди є оборонними операціями" - наприклад, щоб упевнитись у відсутності загроз для інфраструктури. 
 
У Сполучених Штатах вже є космічне командування, роль якого полягає в проведенні таких операцій, як забезпечення супутникової навігації і зв'язку між військами та попередження про запуски ракет.
 
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14 07 2021 11:57
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