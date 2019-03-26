У німецькому місті з’являться самокеровані електричні автобуси
Бургомістр міста Даніель Ціммерманн зазначає, що ці транспортні засоби курсуватимуть між старим містом та головним вокзалом, довжина маршруту складає 2 кілометри, повідомляє "Громадське".
Інноваційні автобуси невеликого розміру, їхня максимальна місткість - 11 пасажирів. Попри те, що транспорт повністю автоматизований, в його салоні перебуватиме оператор транспорту, який стежитиме за безпекою.
У тест-драйві автобуса взяв участь міністр транспорту регіону Гендрік Вюст. Під час тестів автобус не їхав швидше, ніж 11 кілометрів на годину.
"Швидкість не така новаторська, що вам слід боятися", — пожартував він.
Загальна вартість проекту складає 2,1 мільйона євро, на 90% ці витрати покриє бюджет регіону.
Нагадаємо, що перший безпілотний електробус компанії PostAuto проїхав по швейцарському місту Сьон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою УкраїниЄдина сільська громада на сході України, яку вночі видно із космосу
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку