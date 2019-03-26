У німецькому місті з’являться самокеровані електричні автобуси

"Швидкість не така новаторська, що вам слід боятися"

У місті Монгайм-на-Рейні, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, з осені 2019 року почнуть курсувати самокеровані електричні автобуси.

Бургомістр міста Даніель Ціммерманн зазначає, що ці транспортні засоби курсуватимуть між старим містом та головним вокзалом, довжина маршруту складає 2 кілометри, повідомляє "Громадське".

Інноваційні автобуси невеликого розміру, їхня максимальна місткість - 11 пасажирів. Попри те, що транспорт повністю автоматизований, в його салоні перебуватиме оператор транспорту, який стежитиме за безпекою.

У тест-драйві автобуса взяв участь міністр транспорту регіону Гендрік Вюст. Під час тестів автобус не їхав швидше, ніж 11 кілометрів на годину.

"Швидкість не така новаторська, що вам слід боятися", — пожартував він.

Загальна вартість проекту складає 2,1 мільйона євро, на 90% ці витрати покриє бюджет регіону.

Нагадаємо, що перший безпілотний електробус компанії PostAuto проїхав по швейцарському місту Сьон.