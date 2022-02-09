НОВИНИЇї планують запустити в Осло 7 вересня 2022 року
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У Норвегії створили мережу для досліджень України
Фото: Getty Images
Після вторгнення Росії в Україну вчені Норвегії створили мережу для досліджень України – Ukrainett, яка 7 вересня буде запущена на заході у Pressens hus в Осло, де також буде презентовано сайт мережі.
Про це повідомив повідомило Посольство України в Норвегії у Facebook.
Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня, в десятках міст Норвегії відбулися святкові заходи, акції солідарності та марші свободи за участі сотень людей, які підтримують Україну в ці нелегкі часи боротьби з росією.
Як повідомлялося, Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти рф.
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02 09 2022 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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