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У Норвегії створили мережу для досліджень України

Ольга
Матарикіна
Її планують запустити в Осло 7 вересня 2022 року
У Норвегії створили мережу для досліджень України Фото: Getty Images

Після вторгнення Росії в Україну вчені Норвегії створили мережу для досліджень України – Ukrainett, яка 7 вересня буде запущена на заході у Pressens hus в Осло, де також буде презентовано сайт мережі.

Про це повідомив повідомило Посольство України в Норвегії у Facebook.

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня, в десятках міст Норвегії відбулися святкові заходи, акції солідарності та марші свободи за участі сотень людей, які підтримують Україну в ці нелегкі часи боротьби з росією.

Як повідомлялося, Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти рф.


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02 09 2022 13:48
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