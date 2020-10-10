У Норвегії вперше знайшли залишки язичницького храму Одіна й Тора
Це вперше в Норвегії знайшли залишки саме храму, раніше такі відкриття робили у Данії та Швеції, повідомляє "Громадське".
Археологи знайшли залишки стовпів, на яких трималася будівля, і змогли реконструювати, як вона виглядала. Вчені кажуть, що це був дерев'яний храм завдовжки 14 метрів, завширшки - 8 метрів та висотою - 12 метрів. Вважається, що споруду використовували для поклоніння та жертвоприношення давньоскандинавським богам.
Археологи кажуть, що під час розкопок знайшли поселення селян, які жили в Осе приблизно 2000 - 2500 років тому. Проте "божий дім" належить пізнішому періоду, приблизно 8 століттю, коли в регіон приїжджали заможні сім'ї.
Про те, що колись на місці розкопок був храм, свідчать ями для приготування їжі, які, ймовірно, використовували на свята. А також кістки - залишки тварин після жертвоприношення.
За словами археологів, храм є рідкісною знахідкою часів вікінгів, побудований за декілька століть до того, як християнство стало панівною релігією у регіоні. З XI століття норвезькі правителі нав'язували християнство та руйнували, спалювали язичницькі храми. Проте у вчених немає доказів, що споруду в Осе зруйнували під час "чисток".
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