В Австралії дослідники знайшли 572 наскельні малюнки, зроблені за досі невідомим стилем

Австралійські науковці в регіоні Арнемленд виявили наскельну галерею із 572 малюнками, яка була виконана в досі невідомому стилі.

Про це йдеться в науковій статті, опублікованій у журналі Australian Archaeology, повідомляє "Громадське".

Учені знайшли 87 скелястих ущелин, на стінах яких були зображені великі петрогліфи завдовжки більше 50 см. Ця галерея зображень простягається на більш ніж 130 кілометрів та містить загалом 572 окремі малюнки. За словами дослідників, малюнки складають загальний сюжет — взаємозв’язок природи та людства.

Через те, що вчені не змогли віднести цей наскельний живопис до будь-якого із попередніх стилів, їх виділили в окремий — «Малівава». Особливість цього стилю полягає в тому, що тваринам там відводиться більше місця, ніж людям. Якщо в більшості стилів наскельного живопису людина зображена на 80% малюнків, то в стилі «міми» — лише на 42%.

Фото: Paul S. C. Taçon et al. / Australian Archaeology

Такі зображення допомагають зрозуміти, чим займалися люди у давнину. Зокрема, вчені зауважують, що тварини є повноцінними учасниками у житті людини. На малюнках зображені багато фігурних валабів — древніх кенгурових, які і зараз проживають в Австралії. Є і птахи — більше малюнків саме із страусом ему. Також дослідники знайшли перше наскельне зображення водного ссавця дюгоні.

Радіовуглецеве датування та порівняння з іншими регіональними стилями наскельного живопису дало можливість фахівцям визначити приблизний рік цих малюнків — вони були зроблені 6000-9400 років тому.

Фото: Paul S. C. Taçon et al. / Australian Archaeology

В Австралії вчені визначають ще два стилі наскельного живопису — стиль «міми», який існував 12 тисяч років тому, та відносно молодий рентгенівський стиль, якому приблизно 4 тисячі років. Перший стиль характеризувався ниткоподібними зображеннями, а другий — зображеннями скелетів та внутрішніх органів тварин.

Найдавніший зразок живопису

У 2018 році археологи з Університету Гриффіта в Австралії спільно з колегами з Індонезійського національного центру археологічних досліджень вивчили зразки вапняку, пов’язані з 13 малюнками на стінах вапнякової печери Лубанг Джеріджі Салех на острові Борнео. Дослідження показало, що мінімальний вік зображення червоного бика становить 40 тисяч років. Це найперше предметне зображення, знайдене дотепер у всьому світі. Одного віку з ним виявилися деякі трафаретні зображення рук, намальовані неподалік.

Ранні наскельні малюнки з цієї печери віком від 51 до 37 тисяч років зображують тварин, в основному дикого бика бантенга і руки, намальовані за трафаретами. Усі найдавніші малюнки виконані червоним кольором.



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