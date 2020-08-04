У Нотр-Дамі вперше після пожежі служба відбудеться у Страсну п'ятницю
Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".
Через пандемію коронавірусу на месі будуть присутні лише семеро людей. Службу правитиме архієпископ Парижу Мішель Опет.
"Лише кілька священників відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо чи телебаченню", - зазначив архієпископ.
Великодню месу архієпископ проведе у церкві Сен-Жермен-л'Осерруа поблизу Лувра. Службу зможуть відвідати до 20 людей.
Станом на ранок 8 квітня у Франції зафіксували 109 069 випадків коронавірусу. 10 328 пацієнтів померли та 19 337 одужали.
Найперша меса після пожежі у соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) відбулася у червні 2019 року. Тоді священники були у касках. Водночас службу перед Великоднем та на Великодень проводили у церкві Сент-Сюльпіс.
Нагадаємо, що Папа Римський помолився на порожній площі Ватикану про припинення пандемії коронавірусу
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