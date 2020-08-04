Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нотр-Дамі вперше після пожежі служба відбудеться у Страсну п'ятницю

"Лише кілька священників відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо чи телебаченню"
У Страсну п'ятницю, 10 квітня, у соборі Нотр-Дам у Парижі відбудеться невелика служба. Це перша меса перед Великоднем після пожежі у 2019 році. У заході зможе взяти участь обмежена кількість людей через коронавірус.
У Нотр-Дамі вперше після пожежі служба відбудеться у Страсну п Фото: CreditJulien De Rosa/EPA

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

Через пандемію коронавірусу на месі будуть присутні лише семеро людей. Службу правитиме архієпископ Парижу Мішель Опет.

"Лише кілька священників відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо чи телебаченню", - зазначив архієпископ.

Великодню месу архієпископ проведе у церкві Сен-Жермен-л'Осерруа поблизу Лувра. Службу зможуть відвідати до 20 людей.

Станом на ранок 8 квітня у Франції зафіксували 109 069 випадків коронавірусу. 10 328 пацієнтів померли та 19 337 одужали.

Найперша меса після пожежі у соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) відбулася у червні 2019 року. Тоді священники були у касках. Водночас службу перед Великоднем та на Великодень проводили у церкві Сент-Сюльпіс.

Нагадаємо, що Папа Римський помолився на порожній площі Ватикану про припинення пандемії коронавірусу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2020 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пережити ізоляцію?

Як пережити ізоляцію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.