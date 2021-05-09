CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Нової Зеландії планує посилити законодавство стосовно боротьби з тероризмом після того, як чоловік з ножем поранив сімох осіб у торговельному центрі Окленда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Новій Зеландії хочуть ввести покарання за планування терактів
Очікується, що з ухваленням цього закону буде закрита лазівка, яка раніше давала злочинцям змогу залишатися на волі
Фото: AA
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пообіцяла завершити роботу над проєктом закону, який криміналізує планування і підготовку терористичних атак. За її словами, це відбудеться не пізніше, ніж до кінця поточного місяця.
Очікується, що з ухваленням цього закону буде закрита лазівка, яка раніше давала злочинцям змогу залишатися на волі.
Як повідомлялося, 3 вересня 32-річний громадянин Шрі-Ланки увійшов до супермаркету Countdown у торговельному центрі New Lynn в Окленді, взяв з прилавка ніж і став нападати на людей. Постраждали семеро відвідувачів, а злочинця застрелили поліцейські.
За словами Ардерн, цей чоловік привернув увагу поліції ще у 2016 році як прихильник насильницької ідеології ІДІЛ. Він три роки провів у в'язниці, а в липні вийшов на волю.
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05 09 2021 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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