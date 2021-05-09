У Новій Зеландії хочуть ввести покарання за планування терактів

Очікується, що з ухваленням цього закону буде закрита лазівка, яка раніше давала злочинцям змогу залишатися на волі

Влада Нової Зеландії планує посилити законодавство стосовно боротьби з тероризмом після того, як чоловік з ножем поранив сімох осіб у торговельному центрі Окленда.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пообіцяла завершити роботу над проєктом закону, який криміналізує планування і підготовку терористичних атак. За її словами, це відбудеться не пізніше, ніж до кінця поточного місяця.

Очікується, що з ухваленням цього закону буде закрита лазівка, яка раніше давала злочинцям змогу залишатися на волі.

Як повідомлялося, 3 вересня 32-річний громадянин Шрі-Ланки увійшов до супермаркету Countdown у торговельному центрі New Lynn в Окленді, взяв з прилавка ніж і став нападати на людей. Постраждали семеро відвідувачів, а злочинця застрелили поліцейські.

За словами Ардерн, цей чоловік привернув увагу поліції ще у 2016 році як прихильник насильницької ідеології ІДІЛ. Він три роки провів у в'язниці, а в липні вийшов на волю.