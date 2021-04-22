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В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту 2016 року у Ніцці

Затримання здійснили завдяки координації італійських, албанських та французьких правоохоронців
Поліція Італії повідомила про затримання 28-річного чоловіка, підозрюваного у причетності до організації теракту 2016 року в Ніцці, внаслідок якого загинули 86 людей.
В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту 2016 року у Ніцці Фото: gettyimages.com

Чоловіка заарештували у Спаранізе, у провінції Казерта. Повідомляють, що його звати Ендрі Елезі і він є громадянином Албанії, повідомляє "Європейська правда". Правоохоронці вважають, що він допоміг добути зброю виконавцеві теракту.

Затримання здійснили завдяки координації італійських, албанських та французьких правоохоронців.

Теракт був здійснений 14 липня у Ніцці після салюту з нагоди національного свята - вантажівка в'їхала у натовп людей, що поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях.

Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, 83 людини загинули на місці, згодом ще двоє померли від травм.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості протягом 2 км їхала крізь натовп, перш ніж зупинилася.

Агентство Associated Press оприлюднило відеозапис перестрілки поліцейських з терористом, під час якої його було ліквідовано.

Пізніше прокуратура Франції підтвердила, що теракт у Ніцці вчинив 31-річний Мохамед Лахуаєдж-Бухлель, який мав подвійне громадянство Франції та Тунісу.

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22 04 2021 10:36
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