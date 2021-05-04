У Новій Зеландії стався потужний землетрус

У понеділок біля східного узбережжя Північного острова в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1.

Землетрус стався у 294 км на схід від міста Тауранґа, де проживає близько 110 тис. осіб, повідомляє "Укрінформ".

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 40 км.

Інформації про постраждалих та руйнування немає, загроза цунамі не оголошувалася.

Північний острів - один із островів у південній частині Тихого океану на південному-сході від Австралії. Острів відділений від Австралії Тасмановим морем, від Південного острова - протокою Кука. Площа острова 113 729 км². На островах Північний і Південний розташована Нова Зеландія.

Нагадаємо, що у березні за даними оперативного опрацювання Алтає-Саянської філії, найпотужніший афтершок з магнітудою 6,3 був зафіксований о 1:13 кск у п'ятницю в 1217 км на північний схід від міста Тауранга на Північному острові Нової Зеландії.