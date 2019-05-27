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Клімкін: У новому складі Європарламенту наші друзі переважають

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що переважна більшість тих, хто увійшов до нового складу Європарламенту будуть підтримувати Україну
Він зазначив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності.
Клімкін: У новому складі Європарламенту наші друзі переважають Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

"Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають", - написав Клімкін у Twitter.

Нагадаємо, вибори до Європарламенту в країнах ЄС відбулися упродовж 23-26 травня. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу.

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27 05 2019 12:35
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