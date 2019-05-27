ПОЛІТИКА НОВИНИВін зазначив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін: У новому складі Європарламенту наші друзі переважають
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що переважна більшість тих, хто увійшов до нового складу Європарламенту будуть підтримувати Україну
Фото: facebook.com/UkrainianCatholicUniversity
"Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України. У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають", - написав Клімкін у Twitter.
Нагадаємо, вибори до Європарламенту в країнах ЄС відбулися упродовж 23-26 травня. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу.
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27 05 2019 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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