У NYT розкрили передумови жовтневого просування рф на Донбасі

Завдяки новим завоюванням рф зможе убезпечити свої фланги перед великою битвою за Покровськ — ключовий центр логістичного забезпечення ЗСУ.

У жовтні 2024 року росія захопила в Україні найбільше територій з 2022 року — понад 160 квадратних миль, 414 кв. км, якщо вірити оцінкам ISW.

Про це розповідають у The New York Times.

Там наголошують, що росіяни змогли підкорити стратегічно важливі міста, які були "якорями" оборони захисників у Донецькій області, зокрема Вугледар та Селидове. Зараз вони з трьох напрямків наступають на Курахове.

"Нові завоювання допоможуть російській армії убезпечити свої фланги перед початком наступу на місто Покровськ — ключовий центр логістичного забезпечення українських сил на Донбасі", — попереджають у NYT.

Журналісти наголошують, що стрімке просування рф на фронті стало разючою зміною, якщо порівнювати з ситуацією торік. Тоді поле бою залишалося статичним, а амбітні наступи України та росії "здебільшого провалювалися".

ЗМІ вважає, що основу для успіху окупантів заклав провальний 2023-й, коли ситуація на фронті була патовою. Та росіянам вдавалося ослаблювати Сили оборони до рівня, коли війська настільки розтягнуті, що більше не можуть утримувати деякі зі своїх позицій. Про це розповіли джерела у ЗСУ.

Представник Black Bird Group, фінський аналітик Пасі Паройнен порівняв атаки росіян, які доводиться відбивати захисникам вже сьогодні, з грою, коли потрібно вполювати крота, який неочікувано виринає з лунок на полі. Він пояснив, що у Сил оборони кризові точки виникають швидше, ніж можна з ними впоратися. росіяни цим користуються.

Також ворожим силам допомагає застосування потужних авіабомб. Попри брак фортифікацій, який відчувають оборонці на ділянках, де точаться важкі бої, росіянам вдається за допомогою КАБів руйнувати ті оборонні рубежі, які у ЗСУ все-таки є, пояснює аналітик Французького фонду стратегічних досліджень Венсан Турре. Для підтвердження його слів журналісти розповіли, що, захопивши Вугледар, росіяни вийшли на відкриту місцевість із переважно розрідженими українськими оборонними лініями та лише кількома районами забудов.

"Українська оборона стає все більше й більше пошарпаною, місцевість — дедалі сприятливішою для російських наступів, крім того, росіяни мають кращі [засоби] ураження [противника, зокрема через використання КАБів], — підсумовує Турре. — Разом ці три чинники пояснюють прискорення завоювань росії".

До того ж однією з проблем українського війська залишається нестача особового складу.

"Загальна картина, яку ми наразі маємо щодо українських сил: резерви недостатні, надто багато якісних підрозділів застрягло в Курській області, а у росії залишилося достатньо сил, щоб використовувати будь-які слабкі місця українських ліній [оборони]", — прокоментував ситуацію Паройнен.

Раніше у NYT нагадували, що поки що на Заході не погодилися ні на далекобійні удари ЗСУ по росії, ні на запрошення України в НАТО до закінчення війни. Тому у ЗМІ припускають, що справжня аудиторія плану перемоги — це самі українці. Київ може підводити своїх громадян до угоди з рф, зробивши цапом-відбувайлом союзників, які не погоджуються на нову українську стратегію.