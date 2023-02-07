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У Нью-Йорку найсильніший за 40 років землетрус

07 лютого 2023, 09:41
У Нью-Йорку найсильніший за 40 років землетрус
Фото: ap.org
Землетрус магнітудою 3,8 був зафіксований недалеко від Баффало, штат Нью-Йорк, 6 лютого.

Про це пише повідомляє NBC.

Вогнище залягало на глибині трьох кілометрів.

Телеканал зазначає, що це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.

Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль сказав, що північно-східні землетруси "відбувається постійно" і можуть статися в будь-якому місці в будь-який час.

Телеканал зазначив, що в регіоні Західний Сенека з 1983 року сталося 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніший – магнітудою 7,4 бали.

землетрусНью-Йорк

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