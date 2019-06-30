У Нью-Йорку проходить всесвітній гей-прайд
"Ми прагнемо досягти майбутнього без дискримінації, у якому всі люди мають рівні права за законом", - заявили організатори маршу - організація Heritage of Pride, повідомляє "Укрінформ".
Цьогоріч також відзначається п’ятдесята річниця Стоунвельського повстання.
1969 року відбувся поліцейський рейд у барі Стоунвелл Інн у Нью-Йорку, де традиційно збиралися гомосексуали. Внаслідок поліцейського насильства почалися протести, які започаткували рух за рівні права сексуальних меншин у США.
"Я щаслива бути тут сьогодні. Я вперше беру участь у прайді. Всі у таких гарних костюмах, це просто неймовірно", - поділилася враженнями одна з учасниць заходу Івана.
Вона також додала, що ситуація з правами ЛГБТ-спільноти нині набагато краща, ніж 50 років тому, проте цілковито права сексуальних меншин ще не захищені, тому потрібно постійно нагадувати про важливість боротьби.
Цьогоріч захід у Нью-Йорку є кульмінацією гей-прайдів усього світу. Вперше всесвітній гей-прайд проходить саме на території США.
Нагажаємо, що 30 червня, вперше в історії у всесвітньому гей-прайді візьме участь колона учасників з України.
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