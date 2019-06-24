Українці вперше пройдуть окремою колоною на Всесвітньому прайді в Нью-Йорку

"Ми запрошуємо всіх українців, що живуть у США та Канаді, приєднатися до нашої колони на прайд-марші в Нью-Йорку та підтримати таким чином українську ЛГБТ-спільноту в США"

ЛГБТ-організація українців у США Proud Ukraine анонсувала першу окрему колону українців на Всесвітньому прайді в Нью-Йорку.

"Ми запрошуємо всіх українців, що живуть у США та Канаді, приєднатися до нашої колони на прайд-марші в Нью-Йорку та підтримати таким чином українську ЛГБТ-спільноту в США", - інформує "Громадське".

Також організація запрошує на захід тих, хто приїде з України.

Крім того, за ініціативою Proud Ukraine в Конгресі США 27 червня відбудеться панельна дискусія "Права людини для ЛГБТК-спільноти в нових політичних реаліях - нові виклики чи можливості?", на якій експерти обговорять ситуацію з правами ЛГБТ в Україні зокрема після зміни влади.

Також буде презентована доповідь щодо російської агресії проти ЛГБТ-спільноти у Східній Європі та використання ЛГБТ для розділення суспільства в Україні.

Захід відбудеться за підтримки ЛГБТ-комітету Конгресу США.

Нагадаємо, під час Маршу рівності у неділю ні постраждалих, ні затриманих немає.