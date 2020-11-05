ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Нью-Йорку у дітей з коронавірусом фіксують нетипову для COVID-19 хворобу з іншими симптомами, троє дітей вже померли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку троє дітей померли від можливої нової форми COVID-19
Загалом розслідують 85 випадків можливої нової хвороби
Фото: google.com
Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, передає "Громадське", посилаючись на "Голос Америки".
"Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер", - сказав він.
Синдром токсичного шоку означає запалення кровоносних судин. Він такого ускладнення померли діти віком 5 і 7 років, а також підліток.
"Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID, тому що вони не схожі на коронавірус", - додав губернатор.
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