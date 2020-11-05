Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У Нью-Йорку троє дітей померли від можливої нової форми COVID-19

Загалом розслідують 85 випадків можливої нової хвороби
У Нью-Йорку у дітей з коронавірусом фіксують нетипову для COVID-19 хворобу з іншими симптомами, троє дітей вже померли.
У Нью-Йорку троє дітей померли від можливої нової форми COVID-19 Фото: google.com

Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, передає "Громадське", посилаючись на "Голос Америки".

"Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер", - сказав він.

Синдром токсичного шоку означає запалення кровоносних судин. Він такого ускладнення померли діти віком 5 і 7 років, а також підліток.

"Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID, тому що вони не схожі на коронавірус", - додав губернатор.

Нагадаємо, що недотримання обмежень загрожує другою хвилею епідемії, попереджає бельгійський вірусолог

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2020 09:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.