У Нью-Йорку троє дітей померли від можливої нової форми COVID-19

У Нью-Йорку у дітей з коронавірусом фіксують нетипову для COVID-19 хворобу з іншими симптомами, троє дітей вже померли.

Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, передає "Громадське", посилаючись на "Голос Америки".

"Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер", - сказав він.

Синдром токсичного шоку означає запалення кровоносних судин. Він такого ускладнення померли діти віком 5 і 7 років, а також підліток.

"Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID, тому що вони не схожі на коронавірус", - додав губернатор.

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