У Нью-Йорку закривають школи Багато міст, такі як Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Філадельфія та Маямі, запровадили онлайн-уроки

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо віддав наказ про закриття з 6 жовтня шкіл у районах Квінс та Бруклін через високі показники захворюваності на COVID-19.

Третій день після урагану Сенді, Нью Йорк. Фото: AFP

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Daily Mail. Закривають державні та приватні школи, що знаходяться в районах Бруклін та Квінс, де рівень позитивних випадків перевищує тривідсотковий поріг протягом понад семи днів. Нью-Йорк - найбільше місто Америки, де навчається 1,1 мільйона учнів, - єдине велике місто у Сполучених Штатах, яке проводить навчання офлайн цієї осені. Багато міст, такі як Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Філадельфія та Маямі, запровадили онлайн-уроки. Зазначається, що питання відновлення роботи шкіл стало політизованим напередодні президентських виборів у США, президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб школи знову відкривались, незалежно від рівня захворюваності. Нагадаємо, що діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19

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