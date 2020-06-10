У Нью-Йорку закривають школи
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Daily Mail.
Закривають державні та приватні школи, що знаходяться в районах Бруклін та Квінс, де рівень позитивних випадків перевищує тривідсотковий поріг протягом понад семи днів.
Нью-Йорк - найбільше місто Америки, де навчається 1,1 мільйона учнів, - єдине велике місто у Сполучених Штатах, яке проводить навчання офлайн цієї осені.
Багато міст, такі як Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Філадельфія та Маямі, запровадили онлайн-уроки.
Зазначається, що питання відновлення роботи шкіл стало політизованим напередодні президентських виборів у США, президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб школи знову відкривались, незалежно від рівня захворюваності.
Нагадаємо, що діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19
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